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'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 17:32 ABONE OL
Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Şubat'ta İstanbul'dan gelen bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 774 gram esrar ele geçirmiş, otomobildeki 4 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

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Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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