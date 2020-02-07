Avcılar'da yollar çatladı istinat duvarı kaydı

BUGÜN NELER OLDU

Avcılar D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere mevkisinde meydana gelen çatlaklar bölge halkını tedirgin etti. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ana yol ve yan yolda uzun çatlakların meydana geldiği, metrobüs yoluna kadar ilerlediği ve istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. İki şeriti kapatılan yolda çatlakların neden kaynaklandığı incelemeye alındı. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun büyük deprem beklentisine rağmen depremle mücadele payında yüzde 65 kesinti yapmasına büyük tepki göstermişti. Mustafa KAYA