AYD: CHP dilinden düşürmediği basın özgürlüğünü ihlal etmiştir

Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD) CHP'nin CNN Türk'e yönelik ekrana çıkmama boykotu kararına ilişkin bir açıklama yayınladı ve bunun CHP'nin çifte standardının bir tezahürü olduğunu söyledi.

İşte AYD'nin ilgili açıklaması;

CHP dilinden düşürmediği basın özgürlüğünü, kendisi söz konusu olunca rafa kaldırdı. CHP'nin CNNTÜRK'e çıkmama konusunda almış olduğu kararı çifte standart bir politikanın tezahürü olarak görüyoruz. CHP'nin almış olduğu hiç bir karar haddizatında bizi ilgilendirmez. Ancak söz konusu olan basın özgürlüğü ise bizim de bir kaç cümleyle tepkimizi göstermemiz gerekmektedir.

PARTİ KARARI HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAZ

Anadolu medyası anayasada ifadesini bulan Basın hürriyetinin takipçisidir. Hangi siyasi partinin hangi televizyon kanallarına çıkıp hangilerine çıkmayacağı kendi kararlardır. Ancak bunu parti kararı haline getirmeleri demokrasinin özüyle bağdaşmaz.

MEDYA ÜZERİNDE BASKI KURMA

Kamuoyu önünde bir medya kuruluşuna çıkmama kararı aldıklarını deklere etmek, medya üzerinde baskı kurma anlamı taşımaktadır. Yıllar boyunca basın özgürlüğünden dem vurup, parti politikalarına aykırı yayın yaptıkları gerekçesi ile çıkmama karar almak eleştiriye tahammülsüzlüğün en önemli göstergesidir. Öyle tahmin ediyoruz ki iktidarda olsalar kendilerini eleştirenleri kapatıp susturacaklar. Oldum olası medyayı arka bahçesi gören CHP'nin tarihi bu tür demokratik tahamülsüzlükle doludur.

Anadolu Yayımcılar Derneği olarak basın ve ifade özgürlüğünü sonsuza kadar savunacağımızı bildirir, CHP'nin almış olduğu kararın tasvip etmediğimizi beyan ederiz.