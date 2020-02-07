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Başdanışman Orhan’ı dışarıda kalan topuğu kurtardı

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Başdanışman Orhan’ı dışarıda kalan topuğu kurtardı
VAN'da ikinci çığ felaketine yakalanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı (49) sol ayağının topuğunun dışarıda kalması kurtardı. Kuzeni Muhammed Affan Orhan "Gülşen'in arabası öndeydi. Bize doğru birisi koşarak gelip 'Çığ düştü' diye bağırınca Gülşen'in çığın altında kaldığını anladım. Olay yerine gittiğimizde Gülşen'in sol ayağının topuğu gözüküyormuş. İki korucu hemen topuğun olduğu alanda kazı yaptı. 15 dakikada Gülşen'i çıkardılar. Bir avuç kar gelse Gülşen farkedilemeyecekti. Kurtulur kurtulmaz benim çığın altında kaldığımı düşünerek beni aradı. Korumasını kurtarmışlar, şoförü yaşamını yitirmiş.4 saat sonra Gülşen'i gördüm. Sarıldık, ağladık" diye konuştu.
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Başdanışman Orhan’ı dışarıda kalan topuğu kurtardı
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