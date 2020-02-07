‘Bu zor dönemden daha güçlü çıkacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, art arda yaşanan Van'daki çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili yaptığı açıklamada devlet-millet dayanışması ile tüm zorlukların aşılacağı vurgusu yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajları verdi:* Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'de askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.* Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.* Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım...Başkan Erdoğan, dün resmi programında olmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve başkan yardımcılarıyla görüştü.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İdlib'de şehit olan askerlerin acısı tazeyken Van'da meydana gelen çığ felaketleri ve İstanbul'da yaşanan uçak kazasının herkesi derinden üzdüğünü vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan asker ve kamu görevlilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülke olarak art arda yaşadığımız bu elim olaylar, dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve felaketlerden korusun."

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