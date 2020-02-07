Denizli-Antalya kara yolunda tipi ve sis ulaşımı aksatıyor

Ekipler, greyder ve iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Tır sürücüsü Kadir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle ilerleyemediğini söyledi.
Kentten Burdur'a doğru gittiği sırada yolda kaldığını ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtulduğunu belirten Yıldırım, ekiplere teşekkür etti.
KARLI ZEMİNDE "DRİFT" DENEDİLER
Öte yandan, kara yolunda etkisini gösteren kar yağışı sonrası 3 otomobil ve 1 cipin sürücüleri, bir dinlenme tesisinin yanındaki boş alanda araçlarını karın üzerinde kaydırmayı denedi. Drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu.
Ekipleri görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.