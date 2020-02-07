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- kara yolunda tipi ve ulaşımı aksatıyor

- kara yolunda tipi ve nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde tipi ve yoğun sis etkili oldu. Bu güzergahta Denizli-Antalya kara yolunu kullanan TIR sürücüleri, ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda kalan bazı TIR şoförlerinin yardımına polisi ve Karayolları ekipleri yetişti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 21:34 ABONE OL
Denizli-Antalya kara yolunda tipi ve sis ulaşımı aksatıyor

Ekipler, greyder ve iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Tır sürücüsü Kadir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle ilerleyemediğini söyledi.

Kentten Burdur'a doğru gittiği sırada yolda kaldığını ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtulduğunu belirten Yıldırım, ekiplere teşekkür etti.

KARLI ZEMİNDE "DRİFT" DENEDİLER

Öte yandan, kara yolunda etkisini gösteren kar yağışı sonrası 3 otomobil ve 1 cipin sürücüleri, bir dinlenme tesisinin yanındaki boş alanda araçlarını karın üzerinde kaydırmayı denedi. Drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu.

Ekipleri görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Denizli-Antalya kara yolunda tipi ve sis ulaşımı aksatıyor
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