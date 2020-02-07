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Görev aşkıyla bölgedeydiler

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
AHMET KAVAK Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Görev aşkıyla bölgedeydiler
Van Turkcell Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Orhan Demir (42) ve Umut Pişirici (43), bölgede iletişimi sağlamak için önce gezici baz istasyonlarını kurdular. Ardından ellerine kazma ve kürek alıp kurtarma ekibine katılan iki kahraman, ikinci kez düşen çığın altında can verdi.
Hakkârili karayolu çalışanı Siyabend Dayan (25), ekipler için aracıyla yolu açık tutmaya çalışıyordu. İkinci felakette aracıyla çığ altında kaldı.
Çığ kurbanı Van Çatak itfaiye grup amiri Emrullah Ensari 15 gün önce terfi etmiş, kısa süre önce baba olmuştu.
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Görev aşkıyla bölgedeydiler
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