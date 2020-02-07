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İki felaket için taziye mesajları

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Van'daki Van'daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza nedeniyle tüm ülkeler başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "ABD, aynı günde çığ felaketi ve uçak kazası gibi iki trajediyi yaşayan Türk halkına yürekten başsağlığı dilemektedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. Kuzey Makedonya Arnavutluk, Norveç, Ukrayna, Litvanya ve Paraguay Dışişleri Bakanları taziye mesajı yayımladı. Bir çok ülkelinin büyükelçilikleri taziye ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.
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