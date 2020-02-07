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İskenderun'da operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberi de 'dan geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde narkotik köpeği ile düzenlenen operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 08:39 ABONE OL
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan M.E. ve B.Z. isimli şahıslara operasyon düzenlendi.

Şahısların evlerine yakın bölgede araziye gizledikleri yaklaşık iki buçuk kilo esrar maddesi, narkotik polis köpeği "Dante" tarafından bulundu. Yakalanan iki şüpheli sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında E.A isimli şahsın da arandığı bildirildi.
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı
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