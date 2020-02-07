İstanbul'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabında "#MisafirEdelim" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz." denildi.

Paylaşımda, İstanbul'un 39 ilçe kaymakamlığının iletişim bilgilerine de yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Valiliğimiz koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerimizin iş birliğiyle hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için başlatılan bu çalışmaya, bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.