Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu

'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu

Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla kentteki tüm kaymakamlıklar, sokakta kalan evsizlerin bildirileceği sabit telefon ve WhatsApp numaraları belirledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 19:24 ABONE OL
İstanbul'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabında "#MisafirEdelim" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz." denildi.

Paylaşımda, İstanbul'un 39 ilçe kaymakamlığının iletişim bilgilerine de yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Valiliğimiz koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerimizin iş birliğiyle hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için başlatılan bu çalışmaya, bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN