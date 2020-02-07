İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! 171 kişi hakkında flaş karar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şu ana kadar 100'e yakın şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

İzmir merkezli olarak suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında yöneticiliğini S.K ve yöneticiliğini D.C'nin yaptığı suç örgütlerine operasyon düzenlendi.

S.K.'nın yöneticisi olduğu iddia edilen örgütle bağlantısı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararları verilen 143 şüpheliyle ilgili 132 adrese yönelik baskın yapıldı.

D.C.'nin yöneticisi olduğu iddia edilen örgütle bağlantısı tespit edilen 53 şüpheliyle ilgili de 33 adrese eş zamanlı olarak sabah erken saatlerden itibaren operasyon başlatıldı.

130 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre; Konya, Ankara, Hakkari, İstanbul, Iğdır, Ordu, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Sivas, Çorum, Erzurum, Aydın, Manisa, Afyon, Eskişehir illerinde toplam 43 adet arama el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 130 şüpheli gözaltına alındı.