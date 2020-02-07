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’de ’cü esnaf ve işadamlarına darbe: 15 tutuklama

’nün esnaf ve işadamları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yeni bie gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 21:51 ABONE OL
İzmir’de FETÖ’cü esnaf ve işadamlarına darbe: 15 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün esnaf ve işadamları yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerden 15'i mevcut delil durumu sebebiyle emniyette ifadelerinin alınmasından hemen sonra serbest bırakıldı.

Diğer 30 şüpheliden 15'i, bir kısmının etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi, bir kısmının da hakkındaki delil durumu nedeniyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilen şüpheliler; Adem D., Ahmet A.B., Celal I., Ercan E., Fatih K., Hasan Y. Hasbi Y., Hikmet Ç., Kayhan K., Mesut K., Mustafa E., Mustafa T., Rüştü Y., Tacettin G. ve Taner A. 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir’de FETÖ’cü esnaf ve işadamlarına darbe: 15 tutuklama
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