Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Narkotik polisinin fiziki takip neticesinde şüpheli olarak tespit edilen F.Ö.'nün kaldığı ikamet ile iş yerine düzenlediği operasyonda 3 kilogram faturasız tütün, 13 gram esrar, kullanıma hazır 38 makaron ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan F.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutukladı.

Narkotik polisi ekiplerince düzenlenen başka bir uyuşturucu operasyonda da Kaletepe Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli T.P.'nin evinde yapılan aramalarda 2.2 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan T.P., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutukladı.