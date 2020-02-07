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oynayanların ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı ve .

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 19:40 ABONE OL
MASAK yasa dışı bahis oynayan kişiler hakkında hukuki işlem başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynayanlardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı. Söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı.

AA muhabirinin MASAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahiste "oynayıcıların" tespiti de yapıldı.

Yasadışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tek tek tespit edildi.

Bu tespitler ışığında yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılacak. Tespit edilen oynayıcılardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oynayıcılara da ulaşıldı. Tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldı.

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MASAK yasa dışı bahis oynayan kişiler hakkında hukuki işlem başlattı
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