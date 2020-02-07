Parlamentoyu hedef alıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" sözleriyle Meclis'e yönelik FETÖ suçlaması konusunda dün aHaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Şentop, Başbuğ'un itham ettiği milletvekillerinin hukuki süreçleri olabileceğine dikkat çekerek şöyle dedi: "Parlamentonun, parlamentodaki yasama süreçlerini hangi partiden olursa olsun buradaki arkadaşlarımızın tekliflerini, süreçlerdeki oylarını daha sonra sorgulama konusu, itham konusu yapmak doğrudan parlamentoyu hedef almaktır. Bu bağlamda ben konuyla ilgili takipteyim, çalıştım, arkadaşlarımızla müzakereler yaptık. Hükümet sistemi değişikliği vesayeti ortadan kaldırdı."Şentop, milletvekillerinin yasama ve denetleme çalışmaları için doğrudan halk tarafından seçildiğine dikkat çekerek, "Milletvekilleri, Meclis faaliyetleriyle ilgili olarak parlamenterlerin sözlerinden ve oylarından dolayı herhangi bir hukuki sürece, yargılama sürecine, cezai takibata tabii tutulamaz. Yasama ve denetleme faaliyetleri için millet tarafından seçilmiş kişilerdir. Endişe içerisinde hareket ederlerse işler düzgün yürüyemez" dedi. Şentop, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili, "FETÖ ile mücadelede komisyonlarla sonuç alınmamıştır. Diğer ayaklarla mücadele nasılsa o şekilde devam edilmeli. FETÖ'cüler esas olarak bürokrasiyi hedef almıştır" değerlendirmesi yaptı.

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