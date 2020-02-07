Pilotlarımızı pas geçmeleri konusunda teşvik ediyoruz

PEGASUS'TA

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, kazayla ilgili basın toplantısı düzenledi:* Acımız çok büyük. 177 yolcumuz ve 6 mürettebatımız vardı. Maalesef 3 vefatımız oldu. Yaralılar 23 hastaneye sevk edildi.* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'nun incelemeler devam ediyor. Pilot işe alımdan teknik bakıma ve eğitime kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) ve uluslararası regülasyonların tüm gerekliliklerine uyumluyuz. Emniyet yönetimi sistemimiz; Avrupa standartlarının üzerinde. SAFA olarak adlandırılan, Avrupa Birliği emniyet takip programı skorumuz AB standartlarının üzerinde.* Pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik ediliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından denetleniyoruz.* Uçakların yaş ortalaması 5.3. Bu tür olaylar, sadece bir nedenle değil, birçok faktörün arka arkaya gelmesiyle oluşur. Varsa üzerimize düşen geliştirme ve iyileştirmeleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalı.Mehmet Nane, pilotlara 'Pas geçin' dediklerini söylese de, pilotlara uçuş süreleri ile tükettikleri yakıta göre ücretlendirme yapıldığı öğrenildi. Pilotların maaş kesintisi yaşamamak için pas geçmekten kaçındıkları iddia edildi. Pegasus'un 2108'de Trabzon'da, bir ay önce de yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakları pistten çıkmıştı.