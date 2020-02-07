‘Rejimin her hatasının ağır sonucu olur’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti. Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki gelişmelerle ilgili şunları kaydetti:* Son dönemde özellikle İdlib'de rejimin devam eden saldırıları karşısında yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz.* Öncelikle orada askerlerimizin korunması için gerekli ne varsa her şey bilatereddüt yapılacaktır. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde durmaya devam edilecektir. Soçi ve İdlib mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlar, bizim esas aldığımız sınırlardır.* Rejim bugüne kadar yüzlerce defa İdlib mutabakatını ihlal etmiştir. Terörizmle, terörist gruplarla mücadele bahanesiyle bundan sonra yapacağı her bir hatanın çok ağır sonuçları olacaktır.* Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı daha yapılabilir.