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Başkanı Şahin'den Üst Kurulun son cezalarına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı Ebubekir Şahin, televizyonlara verilen son cezaların, gazetecilerin soruları sebebiyle değil, halkı yanıltan, korku ve paniğe sevk eden yorumları ile eleştiri sınırlarını aşan sözleri nedeniyle uygulandığını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 17:39 ABONE OL
RTÜK Başkanı Şahin'den Üst Kurulun son cezalarına ilişkin açıklama

Şahin, yaptığı açıklamada, Üst Kurul tarafından verilen son cezalara ilişkin bazı medya organlarınca halkı yanıltan yanlı haberler yayınlandığını belirtti.

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"Cezalar, gazetecilerin soruları sebebiyle değil, halkı yanıltan, korku ve paniğe sevk eden yorumları ile eleştiri sınırlarını aşan sözleri nedeniyle verilmiştir." ifadesini kullanan Şahin, kararın, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır...Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." hükmüne göre alındığını kaydetti.

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RTÜK Başkanı Şahin'den Üst Kurulun son cezalarına ilişkin açıklama
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