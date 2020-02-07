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SON DAKİKA HABERİ: Çığ felaketiyle ilgili Dr. ’den flaş açıklamalar: Avrupa’da hangi önlemler alınıyor?

’da çığ altında kalanlar için yürütülen çalışmalar esnasında 2. bir felaket daha yaşandı. Yurtdışında da benzer durumlar yaşanma ihtimallerini ve alınan önlemleri ABD . A Haber’e özel röportaj ile değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 15:24 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Çığ felaketiyle ilgili Dr. Ethan Greene’den flaş açıklamalar: Avrupa’da hangi önlemler alınıyor?

AVRUPA'DA ÇIĞ ÖNLEMLERİ NASIL ALINIYOR?

Colorado Çığ Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Ethan Greene: "Çığ tahminleri dünya genelinde dağlık ülkelerin çoğunda yapılıyor. Çığ oluşma tehlikesi olan yerleri haritada belirleyebilirsiniz. Eğer mümkünse bu noktalardan uzak durursunuz ya da bu bölgelere yalnızca uygun koşullarda giriş yaparsınız. Colorado'da çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin %90'ı çığı kendi tetikliyor yani doğal yollardan çığa yakalanan çok az insan var. Çığ meydana geldiğinde seni öldürebilecek şey öncelikli olarak travmadır. Daha sonra ise gömülü kaldıkları için hipotermiden ölebiliyorlar. Çığa yakalandıktan sonra çok fazla seçeneğiniz olmuyor. Uzun süre kar altında kaldıktan sonra kurtarılanlar genelde hava boşluğuna sahip olanlardır." dedi.

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KORUMA YAPILARI KURULMALI

Alınacak önlemler noktasında değerlendirmelerde bulunan Greene: "Türkiye için yapılabilecek en iyi şeylerden biri önlem amaçlı tahliye olabilir. Çığ tehlikesi yüksekken insanların orada yaşamasına izin vermemek gerekiyor. Avrupa'da kimi zaman dağlara koruma yapıları kuruyorlar. Bu yöntem Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde oldukça fayda sağlıyor. Bizler otoyolları tehdit eden çığ alanlarını tespit edip çığ tahmini yapıyoruz. Duruma göre otoyolu kapatıp çığı düşürüyoruz." şeklinde ifade etti.

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SON DAKİKA HABERİ: Çığ felaketiyle ilgili Dr. Ethan Greene’den flaş açıklamalar: Avrupa’da hangi önlemler alınıyor?
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