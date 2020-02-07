Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında 1 doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.