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Son dakika: merkezli 7 ilde operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi; ’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında 1 doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 şüpheliden 18'i hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:26 ABONE OL
Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında 1 doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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