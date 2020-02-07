Son dakika: İzmir’de FETÖ’ye 56 günde büyük darbe!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 56 günde büyük bir yol katedildi.

Başsavcılığın; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile EGM TEM Dairesi Başkanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda oluşturulan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da kullanılabilen ülke geneli ankesörlü hat veri havuzundan faydalanılarak farklı tarihlerde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

397 GÖZALTI KARARI

Operasyonlar kapsamında 397 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Talimat verilen şüphelilerden 228'inin muvazzaf, 169'unun muvazzaf olmayan, 14'ünün darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

214 TUTUKLAMA

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bugüne kadar 214'ünün tutuklandığı, 45'inin faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden 88'inin tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri'nce ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve delil durumu nedenleriyle adli kontrol kaydıyla, 6 şüphelinin ise diğer nedenlerle (sonradan değişen delil, sağlık durumları vb nedenler) kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 4 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatlarının iptal edildiği belirlendi.

Operasyonlar kapsamında 40 şüphelinin yakalanamadığı, halen firari durumda oldukları anlaşıldı.