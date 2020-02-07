Yine olsa bir an düşünmeden yaparım

BUGÜN NELER OLDU

Van Bahçesaray'da serbest kepçe operatörlüğü yapan Harun Ayhan (30) aldığı sorumlulukla 5 vatandaşımızın çığ altından kurtarılmasını sağladı. Ayhan, o anları SABAH'a anlattı: Ekipler ve çok sayıda vatandaşla bölgeye gittik. Tipi çok olduğu için kürekle kazmaktan bir sonuç alamayacağımızı düşündüm. Çığın düştüğü bölgenin üst kısmında bulunan belediyeye ait kepçeye doğru yöneldim. Olay yerinde bulunan başkan yardımcısına 'Ben kepçeyle aşağı ineceğim' dedim, izin verdi. Ancak oradakiler 'Dur yapma. Başımıza bela olacaksın' diyerek karşı çıktı. Zamana karşı yarışıyorduk. Yapmam gerekeni yapıp, makinayı saldım aşağıya. Düzgün bir şekilde sürüklenip, çığ düşen yere indim. Kanal çizdim. 4 metre kazdıktan sonra ters dönmüş minübüsü buldum. Minübüsün kapısına zincir bağlayarak kepçeyle yerinden söktüm. Yine olsa bir an düşünmeden yine yaparım.