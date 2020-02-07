Yüreklere de çığ düştü

Van'ın Bahçesaray'daki çığ felaketinde şehit olan askerlerin memleketlerine uğurlandığı Van'daki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit yakınları, silah arkadaşları, sağlık görevlileri ve askeri erkan katıldı. Törende Şehit jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) memleketlerine uğurlandı.



3 AYLIK KIZIYLA 'GELİNCE SENİ ÖPERİM' DİYE VEDALAŞTI

Çığ felaketinin Aydınlı şehidi Uzm. Çvş. Muammer Keskin'den geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı görüntüler kaldı. Görüntüde 3 aylık kızı Kumral'ı öperek, "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı" diyen şehidin bu sözleri herkesi duygulandırdı. Evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in (29) memleketi Aydın Çine'de yas var.



2 YILDIR VAN'DAYDI

Şehit Keskin'in 2 yıldan beri Van'da görevli olduğu öğrenildi. Şehit Keskin'in cenazesi bugün defnedilecek.



ANNESİNİ ARAYARAK HELALLİK İSTEDİ

KASTAMONULU şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) baba ocağı olan Tosya'da baba Recep ve annesi Behiye Deniz acı haberle yıkıldı. Şehit Deniz'in, çığ bölgesine gitmeden önce annesini sabah saatlerinde aradığı ve "Anne çığ bölgesine vatandaşlarımızı kurtarmaya gidiyoruz. Fakat oralarda telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin" diyerek helallik istediği öğrenildi.



160 KEZ ARADI

Anne Behiye Deniz'in olayı duyduktan sonra oğlunu 160 kez arayarak ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Gözyaşlarına boğulan anne komşularına, "Oğlumu 160 kere aradım; ancak bir türlü ulaşamadım, acısı yüreğime düşmüştü" dedi.



8 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün (23) memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde de yas var. Şehit Ramazan Süslü'nün babası Mehmet ve annesi Yeter Süslü acı haberle yıkıldı. 10 kardeş olan şehit Süslü'nün 8 ay önce baba olduğu öğrenildi. Şehidin eşi Süreyya ve 8 aylık kızı Miray'ın Van'da olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.



YENİ EVLİ DE VARDI İLK GÖREV YERİ OLAN DA...

Şehit Jandarma Uzm. Onbş. Osman Karaca'nın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi. 4 ay önce evlenen Tokat şehidinin cenaze namazını imam dayısı Bekir Cerit kıldırdı. Eskişehir'in şehidi Jandarma Uzm. Onbş. Tarkan Karaca memleketinde toprağa verildi. Şehit Tarkan Karaca 3 aylık askerdi ve Van ilk görev yeriydi. Şehit Jandarma astsubay Fatih Karagöz memleketi Kocaeli'de toprağa verildi. İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Karagöz, yerel yönetimler önlisans bölümünü de bitirdikten sonra 2017'de astsubay oldu. Uzm. Jandarma komando onbaşı Mesut Deniz (26) memleketi K.Maraş'ta toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Özen Akçam Artvin'de, Şehit Uzman Çavuş Özgür Işık Düzce'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Kars'ta toprağa verilecek.



Ali ALTUNTAŞ -Sırrıberk ARSLAN- Dilara ARSLAN-GEDİKLİ- Mihriban KOÇAKER - Abbas ÇAKAR- Rıdvan UYSAL / SABAH

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