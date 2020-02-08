Elazığ'da yardım bahanesiyle provokasyon! Valilik açıkladı: O PKK'lı gözaltına alındı

Elazığ Valiliği, kamyonetteki yardım kolilerinin depremzedelere fırlatılıp gelişigüzel dağıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, dağıtımı yapan kişilerden A.D.'nin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Depremzedelere kolileri böyle fırlattılar, yardım bahanesiyle böyle provokasyon yaptılar | Video

GÖZALTINA ALINDI!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen, 41 kişinin yaşamanın yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte önceki günü yardım dağıtımı sırasında çekilen olumsuz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından Elazığ Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grubun gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi. Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağıtımını yapanlardan, PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. gözaltına alınmıştır."