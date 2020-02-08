Gezi’nin finansörü ABD

SENARYO 2011'DE HAZIRLANDI



Cumhuriyet savcısının 22 sayfalık mütalaasında, "Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli aktör olan ABD'li finans spekülatörü George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Osman Kavala'nın Gezi olaylarının organizatör ve finansörü olduğu, diğer sanıkların da Kavala'nın direktifleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri" tespitine yer verildi.

2013 yılı haziran ayında patlak veren Gezi Parkı eylemlerinin bir senaryo olduğu ve bu senaryonun 2011'de hazırlanmaya başladığı belirtilen mütalaada, ilk olarak "Occupy hareketi ve OTPOR/Canvas'ın incelenmesi gerektiğinin altı çizildi.



Mütalaada, dünya çapında Occupy hareketi olarak bilinen sözde "sivil başkaldırı" yönteminin teorisyenliğini ABD'de faaliyet gösteren ve Ocak 2018'de yaşamını yitiren Boston Üniversitesi öğretim görevlisi Gene Sharp'ın yaptığı vurgulandı. Sharp'ın kitabında başkaldırı yöntemlerini detaylıca anlattığı, günümüzde dünyada olup biten pek çok toplumsal hareketin ana kaynağının da onun kitaplarında anlatıldığı vurgulandı. Büyük maddi destek ile dünyaya ihraç edilen bu projenin uygulayıcılarının ise Otpor/Canvas adı verilen ve Türkçesi "direniş" anlamına gelen grup olduğu kaydedildi.

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