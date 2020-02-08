İBB Merter metro istasyonuna kaçak büfe kondurdu! Kaldırılmasın diye nöbet tutuyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri büfenin kaldırılmasını istedi. İBB buna karşı çıktı ve büfenin başına zabıta ekiplerini dikti. İBB zabıtası, Güngören Belediyesi kaçak büfeyi kaldırmasın diye 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.

İBB, Merter Metro İstasyonu'na kaçak büfe kondurdu | Video

'BÜFENİN SAHİBİ İBB MECLİS ÜYESİ ALİ KIDIK' İDDİASI

Kaçak büfenin İYİ Parti Meclis İBB meclis üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu iddia ediliyor. Airporthaber'in sahibi olduğu bilinen Ali Kıdık'ın başka kaçak büfeleri de olduğu iddialar arasında.

RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi. Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı. Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Büfeyle ilgili İBB'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.