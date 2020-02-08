İBB’deki rezalet için ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yeşim Meltem Şişli'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar tarafından İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "şüpheli" Şişli'nin ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiği kaydedildi. Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin göreve geldikten çok kısa bir süre sonra, 19 Ağustos 2019'da müştekilerin izin sonrası ilk iş gününde İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak 'Hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey', "Bu sıcakta başınız kapalı terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur" gibi sözler sarf ettiği aktarılmıştı. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5 müfettişin pazartesi günü itibariyle söz konusu olayları araştırmaya başlayacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU