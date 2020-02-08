İBB’den toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma getirilen yüzde 35'lik zammın detayları belli oldu. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 TL olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak. Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira olarak belirlendi.Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. UKOME'de alınan zam kararı ile Marmaray'a da zam yapıldığı belirtildi. Yapılan zam sonrası Marmaray'da biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya, öğrenci ise 1,25'ten 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95'ten 2,50'ye, 34-43 arası durak ise 4,85'ten 5.20'ye çıktı.

BUGÜN NELER OLDU