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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.8 depremin ardından 'da önemli açıklamalarda bulunuyor. bölgeye yapılan yardımlar hakkında konuştu. Soylu, "Şu ana kadar 82 milyon lira yardım dağıtıldı. Yardımlar dağıtılmaya devam ediyor. Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira 'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, "Jandarma evleri ücretsiz taşıyacaktır. dedi.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 12:31 ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu bölgeye yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Şu ana kadar sn. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nakit olarak dağıtılan para 82 milyon liradır. Yine bunun yanı sıra bir rakam daha vereyim. Toplanan yardımları daha sonra televizyonlarda açıklayacağız. Bunun yanı sıra tarım ve hayvanlarımız için de yardımlar devam ediyor. Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi. Ayrıca Jandarma evleri ücretsiz bir şekilde taşıyacaktır. Bunu da söylemek isterim."

"KIZILAY'A HAKSIZLIK YAPILMASIN"

Kızılay'a haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değil. Kızılay bizim beslenme grubumuzdadır. Koordinasyonu yapar ve besin çıkarır. Şuanda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır. 27 noktada Afet Koordinasyon merkezi var.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor
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