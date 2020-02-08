Keşke ölseydim de başka canlar gitmeseydi

Van'daki çığ faciasında son anda kurtarılarak ölümden dönen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van milletvekili Gülşen Orhan SABAH'a konuştu. Medyaya yansıyan 'Çığa kendisinin neden olduğu' yönündeki iddialara tepki gösteren Orhan, "Çok çok üzgünüm. Acımızı yaşamamıza izin vermediler" dedi. İşte söyledikleri:Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim ayak topuğum dışarıda kaldığı için kurtarma ekipleri fark edip çıkarmışlar. Şoförüm yaşamını yitirdi. Korumamın bacağı kırıldı. Yaşamını yitirenlerin hepsi benim kardeşim, ağabeyim, babam. Keşke ben ölseydim de orada başka canlar, şehitler olmasaydı. Dört gündür nasıl yaşadığımı, nasıl nefes aldığımı bilmiyorum. Böylesine felaketin yaşandığı bir günde benim üzerimden algı yapanları Allah'a havale ediyorum.Milletvekili olduğum dönemler ve sonrasında Van için neler yaptığımı herkes çok iyi bilir. Çığın düştüğü bölgedeki tünellerin yapılmasından tutun çok sayıda projenin hayata geçmesinde öncü olduk. Kendimi, ailemi en önemlisi askerlerimizi, görevlilerimizi böyle bir riske atarmıyım hiç. Ortaya atılan mesnetsiz iddiaların ardından sosyal medyada yazılanları üzüntüyle takip ettim. Acılarımızı yaşamamıza izin vermeyenlerle, adalet önünde hesaplaşacağım.

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