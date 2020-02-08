Korona virüsüne Yerli Kit önlemi! Corona virüsü 90 dakikada tespit edilecek

Mevcut koşullarda 24 saat içerisinde tespit edilen virüsün yerli kit sayesinde 90 dakika ile 3 saat arasında tespiti yapılarak hastalığın bulaşma ihtimalinin önüne geçilecek. Burundan ve boğazdan örnekler alınarak yapılacak testle ilgili detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta açıklayacak. Sağlık Bakanlığı'ndan Çin'den gelen kargo ve paketler aracılığıyla virüsün canlı kalmasının mümkün olmadığı ve virüsün de bulaşma ihtimalinin söz konusu olmadığı bilgisi verildi. Canlı hücrenin olmadığı yerde virüsün yaşamayacağı, Korona virüsünün de dışarıda 2-2,5 saat içerisinde canlılığını yitirdiği kaydedildi

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