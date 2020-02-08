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virüsüne önlemi! virüsü 90 dakikada tespit edilecek

Çin'de ortaya çıkan yeni virüsünün tespiti '' ile birlikte kolaylaşacak. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı uzmanların Korona virüsünün hızlı bir şekilde tespit edilmesi için hazırladıkları 'Yerli Kit' çalışmasında sona gelindi.

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK Gündem
Giriş Tarihi: 8.2.2020 19:43 ABONE OL
Korona virüsüne Yerli Kit önlemi! Corona virüsü 90 dakikada tespit edilecek

Mevcut koşullarda 24 saat içerisinde tespit edilen virüsün yerli kit sayesinde 90 dakika ile 3 saat arasında tespiti yapılarak hastalığın bulaşma ihtimalinin önüne geçilecek. Burundan ve boğazdan örnekler alınarak yapılacak testle ilgili detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta açıklayacak. Sağlık Bakanlığı'ndan Çin'den gelen kargo ve paketler aracılığıyla virüsün canlı kalmasının mümkün olmadığı ve virüsün de bulaşma ihtimalinin söz konusu olmadığı bilgisi verildi. Canlı hücrenin olmadığı yerde virüsün yaşamayacağı, Korona virüsünün de dışarıda 2-2,5 saat içerisinde canlılığını yitirdiği kaydedildi

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Korona virüsüne Yerli Kit önlemi! Corona virüsü 90 dakikada tespit edilecek
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