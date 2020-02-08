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Kurgu ihaleler verildi samimi pozlar çekildi

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Kurgu ihaleler verildi samimi pozlar çekildi
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ imamı Erkan Karaaslan'ı 2014'te Beylükdüzü Belediyesi başkanıyken kendisine danışman yaptığı ve Karaaslan'ın E-Yöntem şirketine ihaleler verdiği ortaya çıkmıştı. Karaarslan daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem özel kalem müdürü olan Tuncay Ceylan'ın referansıyla Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in danışmanı oldu.

Genç, 2016'da Karaarslan'ın E-Yöntem şirketine 1 milyon 879 bin TL tutarında destek oldu. Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra CHP'li Avcılar Belediyesi'nden 2 milyon 750 bin liralık, 13 gün sonra da Sarıyer Belediyesi'nden 813 bin liralık ihale aldı.
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Kurgu ihaleler verildi samimi pozlar çekildi
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