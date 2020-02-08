Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! "Bizler Türk milletinin gücüyüz"

sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! "Bizler Türk milletinin gücüyüz"

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı. "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 23:45 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! Bizler Türk milletinin gücüyüz

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşullarında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı! "Bizler Türk milletinin gücüyüz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN