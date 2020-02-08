Öğretmen olmak istiyordu kandırıp dağa kaçırdılar

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı evlat nöbetine iki aile daha katıldı. 158'inci gününde eyleme katılan aile sayısı 84 oldu.

PKK’dan kaçarak teslim olan genç kız, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti | Video

HAYALLERİNİ ÇALDILAR

5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için Hakkari'den gelen anne Hamri Turan, kızının terör örgütü tarafından lisede okurken kaçırıldığını söyleyerek, "Kızım HDP'liler tarafından kandırılıp PKK'ya verildi. Aysel'den o günden bu yana haber alamadım. Kızımın geri gelmesini istiyorum. Kızım okuyup öğretmen olacaktı. Hayallerini çaldılar" dedi.

Siirt'te 15 yıl önce 10 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mikail için eyleme katılan baba Salih Sadak ise "Oğlumdan 15 yıldırı haber alamıyorum. Oğlumu kaçıranlar onu bana getirene kadar burda kalacağım" diye konuştu.







KEFENİMİZİ HAZIRLAMIŞIZ

Bu arada, eylemdeki aileler, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen 8 asker ile Van'daki çığ felaketinde şehit olan asker, güvenlik korucusu, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile siviller için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Aileler adına konuşan Fahrettin Akkuş, "Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletini korusun. Allah devletimize zeval vermesin. Kefenimizi hazırlamışız, HDP binasının önündeyiz. Kefenimizi sırtımıza almışız. Bunlardan sadaka istemiyoruz, para istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz" dedi. Aileler daha sonra "şehitler ölmez, kahrolsun HDP ve PKK" sloganları attı.







ÖRGÜTTEN KAÇAN KIZ ANNELERE DESTEK VERDİ

Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan kız, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Diyarbakır annelerine destek veren F.T:, "Dağdan kaçtım geldim, beni örnek olarak görün. Hepinizin annenizin yanındayım. Bize yapılan kötülüklerden, işkencelerden kurtulmanın en iyi yolu gelin, Türkiye'ye teslim olun. Herkesin amacı gelip, ailelerine teslim olmak. Gelin devletinizle bir olun, gelin teslim olun. Baskı altında kalmayın. Devlet her zaman sizin yanınızda" dedi.