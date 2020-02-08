Rus heyet bugün Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'nin İdlib bölgesinde 8 askerin şehit olmasının ardından yaptığı telefon görüşmesi üzerine İdlib'teki durumu değerlendirmek üzere Rusya'dan bir heyet bugün Ankara'ya gelecek. Heyetin diplomatik, askeri, istihbarat yetkililerle yapacağı görüşmede İdlib ile ilgili yol haritası ele alınacak. Heyetlerin görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye bir ziyaretinin söz konusu olabileceği belirtildi. Rus heyetinin bugün Ankara'ya gelerek diplomatik, askeri, istihbarat yetkilileriyle görüşeceği ve İdlib'te önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını değerlendireceği belirtildi.Rus tarafının İdlib'de daha önce mutabık kalınan gerginliği azaltma bölgesinin sınırlarını kuzeye doğru çekerek bu bölgeyi daraltmak istediği belirtildi. Türk tarafı ise, askeri gözlem noktalarının yerlerinde durmaya devam edeceğini ve Soçi mutabakatı ve İdlib mutabakatı çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırların esas olduğunu vurguluyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'in Serakib ilçesindeki durumun sorulması üzerine Çavuşoğlu, İdlib'deki durumun vahametini koruduğunu, Esad rejiminin saldırganlığı nedeniyle çok sayıda kişinin evini terk ettiğini hatırlattı. Türk askerlerine de saldırı düzenlendiğini ve 8 şehit verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Buna kat kat karşılığını verdik. Bu konudaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. İnsani dramı ya da felaketi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu. Çavuşoğlu, Rusya ve İran ile Astana ve Soçi mekanizmalarının başlatıldığını; bunların Suriye'de ateşkesi tesis etmenin, bunun kalıcı olmasını sağlamanın ve siyasi sürece geçişin amaçladığını belirterek "Bunların bugüne kadar faydalarını gördük. Ne var ki siyasi sürece inanmayan, sadece askeri çözümle barış getireceğini düşünen, ki bunda çok yanlış düşündüğünü söylemem lazım, rejimin saldırganlığı arttı." ifadelerini kullandı.

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