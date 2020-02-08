Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Dışişleri’nden Rus heyetle görüşmeyle ilgili açıklama!

Son dakika: Dışişleri’nden Rus heyetle görüşmeyle ilgili açıklama!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, Ankara'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, 'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. 3 saat süren kritik toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.2.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 21:19 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri’nden Rus heyetle görüşmeyle ilgili açıklama!

Türk ve Rus heyetlerin, İdlib meselesine ilişkin Ankara'da yaptığı görüşmelerde, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşme yapıldı.

Görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmelere, gelecek haftalarda devam edilmesi kararlaştırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dışişleri’nden Rus heyetle görüşmeyle ilgili açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN