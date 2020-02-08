Saldırıya misliyle karşılık verilecek

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik İdlib'de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini ve gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini dile getirdi. Bilgilendirme toplantısında şunlar kaydedildi:Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir.Gözlem noktaları kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yeteneğe sahip. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 9, 8 ve 7 numaralı gözlem noktaları rejim kontrolündeki bölgelerde bulunuyor. Buralara ikmal ve personel değişimi faaliyetlerine kesintisiz devam ediliyor.