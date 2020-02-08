Sayıştay'ın "suç duyurusu yetkisinin kaldırıldığı" iddiası gerçeği yansıtmıyor

Ulusal yayın yapan bir gazetede çıkan haberde, yolsuzluk ve usulsüzlüğün belgelenmesi durumunda Sayıştay Başkanlığının doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunma yetkisinin olduğu ancak AK Parti hükümetinin Sayıştay'ın bu yetkisini kaldırdığı iddia edilmişti.

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'dan Sayıştay yalanı geldi

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, Sayıştay'ın, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78'inci maddesine göre ceza kanunlarına göre suç teşkil eden fiiller hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ettiği belirtildi.

ALGI İÇİN ASILSIZ HABERLERE İMZA ATILIYOR

Özellikle hükümet karşıtı algı oluşturma maksadıyla birçok asılsız habere imza atan Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın son skandalı "Sayıştay rezaleti" adlı köşe yazısındaki iddiaları oldu..

SAYIŞTAY YETKİSİNİ İKTİDAR KALDIRDI YALANI

Emin Çölaşan, 6 Şubat 2020 tarihli köşe yazısında "Yolsuzluk ve usulsüzlük belgelendiğinde, Sayıştay Başkanlığı'nın doğrudan savcılığa başvuruda bulunma yetkisi vardı. O yetki de bu iktidar döneminde kaldırıldı." şeklinde kamuoyunu yanıltma maksatlı asılsız bir bilgi paylaştı.

Fakat yazıda verilen bilginin siyasi algı yaratma amaçlı olduğu, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

GERÇEK: SAYIŞTAY'IN BU YETKİSİ KALDIRILMADI

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78 inci maddesine göre , Çölaşan'ın iddiaları aksine ceza kanunlarına göre suç teşkil eden fiiller hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor..

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78'inci maddesi "Denetim ve incelemeler sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin yöntemi" düzenlemiştir..

Böyle bir durumda denetçi, delilleri toplayıp yargılama dairesinde incelenmek üzere Başkanlığa bildirir. İlgili daire on beş gün içinde yapılacak inceleme sonucunda toplanan ilk delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte görülmesi halinde, ilgili kamu idaresine veya Cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verir. İşlemler ve sonrasındaki takip süreci Sayıştay Başsavcılığınca yerine getirilir. Faaliyet Raporunda bu bilgilere yer verilir.

HERKES SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR VE BULUNUYOR

Öte yandan, suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak herkesin suç duyurusunda bulunabileceği, geçmişte CHP'li milletvekillerinin de Sayıştay raporlarında yer alan hususlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.