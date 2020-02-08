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Son dakika: 500 bin TL ödülle aranan 'deki terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika açıklamasına göre; Emniyet ve jandarma birimlerinin kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 11:19 ABONE OL
Son dakika: 500 bin TL ödülle aranan Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran, Erzurum'da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte operasyon düzenlendi.

500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU!

Operasyonda, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer Oran, etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Son dakika: 500 bin TL ödülle aranan Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
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