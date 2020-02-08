Son dakika: Üç Bakan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu bölgeye yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi.

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ ve Malatya'daki o okullarla ilgili açıklama | Video

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

"Şu ana kadar sn. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nakit olarak dağıtılan para 82 milyon liradır. Yine bunun yanı sıra bir rakam daha vereyim. Toplanan yardımları daha sonra televizyonlarda açıklayacağız. Bunun yanı sıra tarım ve hayvanlarımız için de yardımlar devam ediyor. Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a geldi. Ayrıca Jandarma evleri ücretsiz bir şekilde taşıyacaktır. Bunu da söylemek isterim."

"KIZILAY'A HAKSIZLIK YAPILMASIN"

Kızılay'a haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değil. Kızılay bizim beslenme grubumuzdadır. Koordinasyonu yapar ve besin çıkarır. Şu anda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır. 27 noktada Afet Koordinasyon merkezi var.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'UN AÇIKLAMALARI

"Depremin olduğu andan itibaren Elazığ'da olmaya çalışıyoruz. Mahalle mahalle dolaşarak analizler yaptık. Hasar tespit çalışmalarını yaptık. Yeni yapılacak inşaat projelerini de yürütüyoruz. Elazığ'da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplam ağır hasarlı bina sayısı 8519'dur."

Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Şu anda Elazığ'da 17 bin 400 konut projelendirmesi başladı.

"Elazığ'daki en büyük dönüşümü yapacağız. Yeşil alanları ve millet bahçeleri olan bir Elazığ olacak. Acılarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek için Elazığ ve Malatya'mızı inşa edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BAKAN PEKCAN'IN AÇIKLAMALARI

"Depremi hepimiz yüreğimizde hissettik. Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu. Ben bakanlarımızı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Haklarını bize helal etsinler. Çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. Ben de bakan yardımcılarımla geniş bir heyetle katılmış bulunmaktayız. Burada genel olarak esnaflarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyeceğiz. Kredi borcu olan esnaflara bir yıl süreyle hem ana parasını hem de faizini üstleniyoruz."

Üç Bakan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

ESNAFLARA 50 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

"Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler."