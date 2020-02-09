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Alanya’da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

’nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 50 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 6 bin 800 adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.2.2020 16:59 ABONE OL
Alanya’da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki 2 depodan piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 50 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 6 bin 800 adet makaron ile bin 40 adet doldurulmamış makaron ele geçirdi. Ekipler kaçak tütün ve makaronlara el koyarken, olayla ilgili V.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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Alanya’da kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
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