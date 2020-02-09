Barış Pınarı bölgesinden acı haber

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Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde askerlerin içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit Taş'ın (23) cenazesi Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi K.Maraş Elbistan'a gönderildi. 1 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Taş'ın acı haberini alan baba Cuma ve anne Emine Taş gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Taş'ın şehadet haberini TSK personeli olan kardeşinin izinli olarak baba ocağında alması yürekleri burktu.