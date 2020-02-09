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Gri listeden bir terörist daha eksildi

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
Gri listeden bir terörist daha eksildi
Bölücü terör örgütü PKK'dan gri listede aranan bir terörist daha etkisiz hale getirildi. İçişleri bakanlığı'nın alınan bilgiye göre iç güvenlik operasyonu kapsamında dün sabah Erzurum kırsalında Jandarma ve polisin ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran olduğu tespit edildi. silahıyla birlikte dün sabah etkisiz hale getirilen terörist gri listede 500 bin lira ödüllüler arasında yer alıyordu. Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor. SABAH
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Gri listeden bir terörist daha eksildi
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