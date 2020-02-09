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’nin ulaşım zammı edildi! İzinsiz eyleme polis müdahale etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin () ulaşım ücretlerine aldığı yüzde 35 oranındaki kararı, bir grup genç tarafından edildi. Grup üyelerinin izinsiz olarak düzenlediği protestoda eylemcilerden bazıları polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.2.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 14:12 ABONE OL
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

PANKART AÇTILAR

İBB tarafından alınan zam kararı Şişli Mecidiyeköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi. Bir süre eylemlerini devam ettiren ve izinsiz olarak protesto düzenleyen gençler pankart açtı.

Bunun üzerine polis ekipleri izinsiz eyleme müdahale ederek grup üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Gözaltına alınan grup üyeleri daha sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi! İzinsiz eyleme polis müdahale etti
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