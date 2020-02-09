Kandil 8 ay sonra duyurdu

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Bitlis'in Sehi Ormanları'nda İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) takibi ile Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Orta saha sorumlusu olan ve Kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut'un ölümünü Kandil 8 ay sonra açıkladı. 28 yıldan beri dağ kadrosunda olan terörist Yakut, 68 kişinin ölüm emrini vermekten aranıyordu. Ali Piling kod adlı terörist Şerif Yakut (47), Bitlis'te Sehi ormanlarında 14 Haziran 2019 günü nokta operasyonla ölü ele geçirilmişti.SABAH