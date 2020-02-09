MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK siyasi hayatının köklü kurumlarından olan MHP, siyasette acı, sıkıntı ve mücadele ile dolu 51 yılı geride bıraktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin politik serüveni Türkiye'nin demokratikleşme ve milli devletin olgunlaşma süreciyle paralellik gösterdiğini belirterek, "Milli bilincin toplumun en geniş kesimlerine yayılması hususunda MHP'nin büyük katkılarda bulunduğu inkar edilemez gerçektir. Merhum Alparslan Türkeş'in başlattığı sorumlu, tutarlı, yapıcı ve pozitif politika anlayışı Bahçeli döneminde de sürdürülmüştür" dedi. AA