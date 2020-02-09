Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı

siyasette 51 yılı geride bıraktı

Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı
TÜRK siyasi hayatının köklü kurumlarından olan MHP, siyasette acı, sıkıntı ve mücadele ile dolu 51 yılı geride bıraktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin politik serüveni Türkiye'nin demokratikleşme ve milli devletin olgunlaşma süreciyle paralellik gösterdiğini belirterek, "Milli bilincin toplumun en geniş kesimlerine yayılması hususunda MHP'nin büyük katkılarda bulunduğu inkar edilemez gerçektir. Merhum Alparslan Türkeş'in başlattığı sorumlu, tutarlı, yapıcı ve pozitif politika anlayışı Bahçeli döneminde de sürdürülmüştür" dedi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN