Seçim sözlerini yutan başkanı İŞKUR’a şikâyet ettiler

CHP'li İzmit Belediyesi çalışanlarının bağlı bulunduğu Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, CHP'den İzmit Belediye Başkanlığına seçilen Fatma Kaplan Hürriyet'i, işçilerin fazla mesai ücretlerini 9 aydır ödemediği iddiası ile İŞKUR'a şikayet etti.Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit Belediyesi'ndeki 400 temizlik işçisi CHP'li başkandan seçim öncesi 'Cumartesi günleri tatil olacak' diye SMS mesajı almıştı. Vaadin yerine getirilmediği gibi işçilerin seçim sonrası Cumartesi günleri tam gün olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. İşçiler, 44 saat olan çalışma süresinin 48 saatte kadar çıkardığını ve fazla mesaiye giren haftalık 4, aylık 16 saat fazla mesai ücretinin 9 aydır ödenmediğini öne sürdü. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunaN Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, "Başkan göreve gelince mesajdaki sözünü unuttu. İşçi arkadaşlarımız, artık 48 saat çalışıyor. Her ay 16 saat fazladan mesai yapıyor" dedi.Sendika olarak konuyu gündeme getirdiklerini, ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade eden Ersoy, "Meclis toplantısında bu konu gündeme geldiğinde, Başkan Hürriyet, işçilerin fazla mesailerinin ödenmemesinin söz konusu olmadığını, fazla mesailerin izine çevrildiğini söyleyerek herkesi yanıltıyor. Genel merkezimiz vasıtasıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne durumu bildirdik. Şirkete müfettiş gönderilecek. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

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