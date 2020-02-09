Son dakika haberi: HDP önündeki ailelere provokasyon!

HDP önünde evlatlarını bekleyen aileler içerideki HDP'lilerin kendilerine parmak salladığını kaydetti ve 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı.

HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği | Video

SON DAKİKA HABERİ

AİLELERİ EL HAREKETLERİYLE PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor. Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Yaşanan son dakika haberini alır almaz müdahale için emir alan güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar 'Kahrolsun PKK', anneler de 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.