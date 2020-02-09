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Son dakika haberi: önündeki ailelere provokasyon!

'da aylardır süren 'Evlat nöbeti' eyleminden bir son dakika haberi geldi. Evlatlarının eli kanlı terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile bina içerisindeki HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP'lilerin çoğunluğu kadınlardan oluşan ailelere el hareketleriyle provokasyon yaptığı belirtildi. İşte Diyarbakır'dan gelen son dakika haberi...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.2.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 17:09 ABONE OL
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelere provokasyon!

HDP önünde evlatlarını bekleyen aileler içerideki HDP'lilerin kendilerine parmak salladığını kaydetti ve 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı.

HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği | Video

SON DAKİKA HABERİ
AİLELERİ EL HAREKETLERİYLE PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor. Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı.

site:sabah.com.tr hdp önünde ile ilgili görsel sonucu

GÜVENLİK GÜÇLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Yaşanan son dakika haberini alır almaz müdahale için emir alan güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar 'Kahrolsun PKK', anneler de 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.

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Son dakika haberi: HDP önündeki ailelere provokasyon!
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