AB büyükelçilerinin masalsı yolculuğu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve eşleri, AB-Türkiye ulaştırma işbirliği kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla Turistik Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğuna katıldı. Turistik Doğru Ekspresi'nin ilk durağı Sivas'ta Divriği Ulu Cami'yi, Erzurum'da Çifte Minare ve Üç Kümbetler'i ziyaret eden büyükelçilerin son durağı ise Kars'taki Ani Harabeleri oldu. Seyahat kapsamında, Turistik Doğu Ekspresi'nde "AB-Türkiye İşbirliği" konulu toplantı da düzenlendi. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan ile Selim Dursun, Berger, Litvanya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Romanya, Portekiz, Belçika, Malta, Hollanda, Hırvatistan, Finlandiya, İrlanda ve Yunanistan büyükelçileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı katıldı.



'KAR YAĞIŞINI BEKLEYİN' DEDİLER

Berger, Türkiye'nin her yerini merak ettiğini belirterek, Turistik Doğu Ekspresi'nin ülkenin kuzeydoğusunu görme ve keşfetme fırsatı verdiğini söyledi. Türkiye'nin turistik sembolü haline gelen trene insanların yoğun ilgi gösterdiğini anımsatan Berger, şöyle konuştu: "Bu da hiç şaşırtıcı değil çünkü yol boyunca gördüğünüz manzara, kar, nehirler gerçekten çok güzel. Aslında bu seyahati biz sonbaharda yapacaktık ama bize 'kar yağışını bekleyin' dediler. Gerçekten çok güzel bir görüntü." Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva da "Türkiye ile Avrupa'yı, ziyaret ettiğimiz yerlerde bir araya geldiğimiz insanlarla yakınlaştırma söz konusu olabiliyor" dedi.

'YUNAN VEKİLİN DAVRANIŞI KABUL EDİLEMEZ'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 'AB-Türkiye İşbirliği' konulu toplantının ardından soruları yanıtladı. Berger, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ekleyecek bir şeyimiz yok. Kendileri çok net bir şekilde kınadı, böyle bir davranışın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Biz de bu görüşü destekliyoruz" dedi.