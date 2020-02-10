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'nin Özel Temsilcisi Jeffrey, ve 'ya gidiyor

'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey, ve 'yı ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.2.2020 21:19 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 21:34 ABONE OL
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve Almanya'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özel Temsilci Jeffrey'nin beraberindeki heyetle bugün Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

Türkiye'de üst düzey Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde, ortak endişeler ve Rusya destekli Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırının ele alınacağı belirtilen açıklamada, özellikle 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin sürecin görüşüleceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Jeffrey'nin 13 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılacağı kaydedilirken, "Büyükelçi Jeffrey, Suriye'de istikrarı ve güvenliği teşvik ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlama çabalarımızı tartışmak üzere meslektaşlarıyla ve üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak." ifadelerine yer verildi.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye ve Almanya'ya gidiyor
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